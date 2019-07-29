Korkunç son! Aracını kontrol etmek için aşağıya indi ve...

Kaza, saat 18.30'da Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsünü, o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.