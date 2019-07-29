MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKorkunç son! Aracını kontrol etmek için aşağıya indi ve...
29.07.2019 - 19:26| DHA

Korkunç son! Aracını kontrol etmek için aşağıya indi ve...

Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişelerinde arıza yapan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsü, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu öldü.

Korkunç son! Aracını kontrol etmek için aşağıya indi ve...

Kaza, saat 18.30'da Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsünü, o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Korkunç son Aracını kontrol etmek için aşağıya indi ve...

Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Çanakkale’de deniz tavşanı görüntülendiÇanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralı Kuşlar 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem bayılıyor ve...

Yaralı Kuşlar 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem bayılıyor ve...

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç son! Aracını kontrol etmek için aşağıya indi ve...

Korkunç son! Aracını kontrol etmek için aşağıya indi ve...

Pangolin nedir? Pangolin Pulu ne işe yarar?

Pangolin nedir? Pangolin Pulu ne işe yarar?

Sıradaki Haber