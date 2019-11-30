Korkutan artış!

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle, AIDS vakalarındaki artışa değinen HIV Enfeksiyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, “Türkiye’de yeni AIDS’li sayısı hızla artıyor. Her yıl 3-4 bin kişiye tanı konuyor” uyarısında bulundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Tabak, AIDS ve HIV konusunda toplumda yanlış bilgilerin hakim olduğuna da değindi: “HIV, ‘İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü’ anlamına gelir ve bir virüstür. Bir kişi bu virüsle enfekte olduğunda, o kişi ‘HIV pozitif’ olur. AIDS, HIV’in neden olduğu hastalığın ilerlemiş halidir. HIV olan herkes AIDS olmaz. Fakat antriretroviral ilaçlarla tedavi edilmezse enfeksiyon AIDS’e ilerler. Ülkemizde ilk vaka bildiriminin yapıldığı 1985 yılından beri yaklaşık 20 bin kişi hastalığa yakalanmıştır. Gerçek rakam bu sayının çok üstündedir.”

Nasıl bulaşır?

Prof. Tabak, hastalıkla ilgili merak edilenleri de şöyle anlattı:

“Hastalık, özellikle cinsel yolla bulaşmaktadır. HIV bulaştırma riski büyük oranda prezervatifle azalır. Kan (Adet kanı dahil) ve kan ürünleri, semen ve seminal sıvı, vajinal salgılar, anne sütü, aynı enjektörün paylaşılması, dövme ve piercing, kaza ile enjektör iğnesinin ele batması (HIV pozitif kişinin), kan nakli, anneden bebeğe (doğum öncesi, doğum sırasında, doğum sonrası) ve organ nakli (organ verici HIV pozitif ise) sıklıkla karşılaşılan diğer bulaşma yollarıdır.”

HIV BULAŞMAYAN YOLLAR

Prof. Fehmi Tabak, hastalığın bulaşmadığı yolları şöyle anlattı: “Tükürük, gözyaşı, ter, dışkı veya idrar, sarılma, öpüşme, masaj, el sıkışmak, böcek-sivrisinek ısırıkları, HIV pozitif olan biriyle aynı evde yaşamak ve HIV pozitif olan biriyle ile aynı duş veya tuvaleti paylaşmakla hastalık bulaşmaz.”