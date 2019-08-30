KoÅŸuya terlikle Ä±sÄ±ndÄ±, yalÄ±n ayak yarÄ±ÅŸtÄ±! Madalya aldÄ±

Babaeski KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, GenÃ§lik ve Spor MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ã‡avuÅŸkÃ¶y MuhtarlÄ±ÄŸÄ±nca kÃ¶y meydanÄ±nda "KoÅŸuyorum Ã¶yleyse varÄ±m" sloganÄ±yla 4 kategorideÂ gerÃ§ekleÅŸtirilen yarÄ±ÅŸlara yaklaÅŸÄ±k 400 sporcu katÄ±ldÄ±.

YarÄ±ÅŸa terlikle katÄ±lan 6 yaÅŸÄ±ndaki Hayalsu Demirbay ile AnzakÂ kÄ±yafeti ve Ã§arÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±lan Ã‡anakkale 116. Jandarma EÄŸitim Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaÂ gÃ¶revli Jandarma Astsubay Kerem Ã–zpÄ±nar ilgi odaÄŸÄ± oldu.

5-9 yaÅŸ Ã§ocuklar kategorisindeki yarÄ±ÅŸta yer alan Hayalsu Demirbay,Â yarÄ±ÅŸ Ã¶ncesi ayaÄŸÄ±nda terlikle Ä±sÄ±nma hareketleri yaptÄ±.

Start dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã§almasÄ±yla rakipleriyle koÅŸuya baÅŸlayan Demirbay'Ä±n,Âbir sÃ¼re sonra terliklerini Ã§Ä±karÄ±p eline alarak yalÄ±n ayak bitiÅŸ Ã§izgisineÂ ulaÅŸmasÄ± dikkat Ã§ekti.

YalÄ±n ayak koÅŸtuÄŸunu gÃ¶ren bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n alkÄ±ÅŸlayarak destek verdiÄŸi Demirbay, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§okÂ mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Demirbay, spor ayakkabÄ± giymek istemediÄŸini belirterek, "YarÄ±ÅŸmada ilkÂ baÅŸta terliklerimi Ã§Ä±karamadÄ±m, sonra Ã§Ä±kardÄ±m. HÄ±zlanmaya baÅŸladÄ±m ve madalya aldÄ±m." dedi.

ANZAK KIYAFETÄ° Ä°LE YARIÅžTI

Jandarma Astsubay Kerem Ã–zpÄ±nar'Ä± yarÄ±ÅŸma alanÄ±nda Anzak askeriÂ Ã¼niformasÄ± ve ayaÄŸÄ±nda Ã§arÄ±k ile gÃ¶ren vatandaÅŸlar fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

Arka sÄ±ralarda elinde TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile koÅŸuya baÅŸlayan Ã–zpÄ±nar, 13Â kilometrelik parkuru yaklaÅŸÄ±k 1 saat 30 dakikalÄ±k sÃ¼rede tamamladÄ±.

Ã–zpÄ±nar, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã‡anakkale ruhunu yansÄ±tmak iÃ§in AnzakÂ Ã¼niformasÄ± ile yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere, saman balyalarÄ±ndan oluÅŸturulan kÃ¼rsÃ¼deÂ madalyalarÄ± verildi.

YarÄ±ÅŸmada bitiÅŸ Ã§izgisini geÃ§tikten sonra rahatsÄ±zlanan 66 yaÅŸÄ±ndakiÂ Fevzi YÄ±lmaz ise saÄŸlÄ±k ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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