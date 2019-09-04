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04.09.2019 - 12:30| DHA

Koyunları telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu!

Karaman’da, kamyonetin çarptığı küçükbaşların 16'sı, telef olurken, 10'u da yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen koyunların sahibi Ayşe Mayda, ''Çocuğum olmadı, onları çocuğum gibi büyüttüm" diyerek, gözyaşı döktü.

Koyunları telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu!
Koyunları telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu!
Koyunları telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu!
Koyunları telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu!
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Kaza, saat 06.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Bucakışla köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Yılmaz yönetimindeki 70 FH 222 plakalı kamyonet, Mustafa Mayda'nın yolun karşısına geçirmek istediği küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada küçükbaşlardan 16'sı, telef olurken, 10'u da yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan testte, sürücü Mayda'nın, 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Mustafa Mayda'nın eşi Ayşe Mayda, büyük üzüntü yaşadı. Mayda, "Çocuğum olmadı, ben onları çocuğum gibi büyüttüm. Onlar benim çocuğum gibiydi, ak keçim de ölmüş" diyerek, gözyaşı döktü.

Sürücü Yılmaz ise zararını karşılayacağını söyledi. Yusuf Yılmaz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı hayvanların da telef olmadan kesileceği belirtildi.

 

 

 

 

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