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21.12.2019 - 22:46 |

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alındı. Son başvuru 19 Aralık'taydı. Aradan iki gün geçerken tercihlerin sonuç tarihi araştırılıyor.

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

 

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alacak. Başvurular 12-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. On binlerce başvurunun yapıldığı pozisyonlar için şimdi tercih sonuç tarihi bekleniyor. Peki, KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları hakkında KPSS'den ve Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış değil. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları genellikle 20-25 gün içerisinde açıklanıyor. Bu süreç göze alındığında sonuçların 8-10 Ocak 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. 

 

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