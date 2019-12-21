Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alacak. Başvurular 12-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. On binlerce başvurunun yapıldığı pozisyonlar için şimdi tercih sonuç tarihi bekleniyor. Peki, KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları hakkında KPSS'den ve Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış değil. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları genellikle 20-25 gün içerisinde açıklanıyor. Bu süreç göze alındığında sonuçların 8-10 Ocak 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.