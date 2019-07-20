KPSS Alan Bilgisi Hukuk, İktisat, Maliye sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu 14:45'de başladı. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu sabah saatlerinde 10:15'de başladı. Sabah gerçekleştirilen oturumda adaylar Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden sınava tabi tutuldu. Öğleden sonra 14:45'de başlayan KPSS Alan Bilgisi sınavında adaylar Hukuk, İktisat ve Maliye bölümlerinde sınava tabi tutuluyor. İlk oturumun tamamlanmasının ardından sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi merak eden adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki KPSS Alan Bilgisi sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav soru ve cevaplarının yarın gerçekleştirilecek olan 3. ve son oturum olan İşletme, Muhasebe ve İstatistik bölümlerinden yapılmasının ardından ÖSYM tarafından erişime sunulması bekleniyor.