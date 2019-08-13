KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 14 Temmuz'da gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından aynı gün içerisinde Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirildi. 20-21 Temmuz tarihleri arasında KPSS Alan Bilgisi sınavları üç farklı oturumda gerçekleştirildi. Son olarak yine öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 KPSS sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.