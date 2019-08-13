13.08.2019 - 21:57
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 KPSS'de sınav maratonu 14 Temmuz tarihinde başladı. 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavının ardından adaylar ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamaya gözünü çevirdi. Memur ve Öğretmen olarak kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 14 Temmuz'da gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından aynı gün içerisinde Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirildi. 20-21 Temmuz tarihleri arasında KPSS Alan Bilgisi sınavları üç farklı oturumda gerçekleştirildi. Son olarak yine öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 KPSS sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.