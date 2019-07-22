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22.07.2019 - 08:17

KPSS ÖABT giriş yeri sorgulama | ÖSYM giriş

KPSS Alan sınavlarının ardından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için geri sayım başladı. ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM giriş yaparak KPSS giriş yerlerini öğrenmek mümkün.

KPSS ÖABT giriş yeri sorgulama | ÖSYM giriş

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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