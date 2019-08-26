26.08.2019 - 17:04
KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih başvuruları 5 gün önce sona erdi. Şimdi adaylar büyük bir heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol edilirken "KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor.
Sağlık Bakanlığ tarafından 12 bin sözleşmeli personel atanacak. KPSS tercihleri 7-21 Ağustos tarihlerinde alındı. Yeni hafta ile birlikte KPSS tercih sonuçlarına ilişkin beklentiler tavan yapmış durumda... Tercihlerini tamamlayan adaylar sıklıkla "KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Önceki dönemleri incelediğimizde sonuçların en geç 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya sürdüreceğiz. Hiç kimsenin bizi bölmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" dedi.