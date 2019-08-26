Sağlık Bakanlığ tarafından 12 bin sözleşmeli personel atanacak. KPSS tercihleri 7-21 Ağustos tarihlerinde alındı. Yeni hafta ile birlikte KPSS tercih sonuçlarına ilişkin beklentiler tavan yapmış durumda... Tercihlerini tamamlayan adaylar sıklıkla "KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Önceki dönemleri incelediğimizde sonuçların en geç 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz.