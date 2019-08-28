KPSS sonuçları açıklandı mı? 2019 KPSS sonuç sorgulama ekranı

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. Binlerce memur ve öğretmen adayının yakından takip ettiği KPSS sonuçlarına ilişkin ÖSYM başkanı Halis Aygün'de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayımladı. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz hafta içerisinde ÖSYM başkanı Halis Aygün'den bir açıklama geldi. Halis Aygün yaptığı açıklamada KPSS sonuçlarının belirtilen tarihte açıklanacağını adaylara duyurdu.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.



KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI