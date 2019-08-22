KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS sonuçları açıklaması

2019 KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Sınavda ter döken binlerce adayın merakla beklediği tarih öncesi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte merakla araştırılan 2019 KPSS sonuç tarihi...



ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA



Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym





Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2019

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.