KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS A Gruvu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz'da; KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavı 20 Temmuz'da; Alan Bilgisi 2. gün sıanvı 21 Temmuz'da; KPSS a Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz tarihinde yapılmıştı.

Sınavlara katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki KPSS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.