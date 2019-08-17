MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...
17.08.2019 - 09:23

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...

KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşıyor. Milyonlarca aday sonuçlarını merak ediyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından verilen o tarih...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS A Gruvu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz'da; KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavı 20 Temmuz'da; Alan Bilgisi 2. gün sıanvı 21 Temmuz'da; KPSS a Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz tarihinde yapılmıştı.

Sınavlara katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki KPSS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yargıtay, "edepsiz" için verilen cezayı bozdu

Yargıtay, "edepsiz" için verilen cezayı bozdu

Alkollü komşusunu öldürdü!

Alkollü komşusunu öldürdü!

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 17 Ağustos 2019

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 17 Ağustos 2019

Taksiciyle kadın turist arasında arbede!

Taksiciyle kadın turist arasında arbede!

Sıradaki Haber