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20.11.2019 - 09:32 |

KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihleri | 2020 ÖSYM sınav takvimi

2020 yılı içerisinde sınava girmeye hazırlanan binlerce aday ÖSYM sınav takviminin yayımlanması ile sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Memur olmak isteyenden iyi bir üniversitede eğitim almak isteyene akademik kariyer hedefleyenlerden Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyenlere kadar binlerce adayın merak etttiği sınavlar hakkında tüm detaylar haberimizde! İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi...

KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihleri | 2020 ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların tarihleri belli oldu. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk sınav 25 Ocak'ta e- YDS sınavı ile gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday belirleme sınavı 29 Mart'da! EKPSS 26 Nisan'da gerçekleştirilecek. İşte 2020 sınav takviminin tamamı...

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihleri:

6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihleri | 2020 ÖSYM sınav takvimi

KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihleri | 2020 ÖSYM sınav takvimi

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sınav sonuçları, 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihleri | 2020 ÖSYM sınav takvimi

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2020 ALES SINAV TARİHLERİ

2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak!

Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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