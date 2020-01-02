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02.01.2020 - 10:11 |

KPSS, YKS, ALES, YDS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı! 2020 ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Her yıl binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ve kariyerlerinin şekillenmesinde büyük önem arz eden sınavları gerçekleştiren ÖSYM'nin bu yıl içerisinde yapacağı sınavların tarihleri belli oldu. 2020 yılına girilmesi ile birlikte yeni yılda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler sınav tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki KPSS, YKS, ALES, YDS sınavları için başvurular ne zaman alınacak?

KPSS, YKS, ALES, YDS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı! 2020 ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimi yayımlandı. Binlerce adayın katılım sağladığı ÖSYM sınavlarının yapılacağı tarihler ve başvuruların alınacağı tarihlerde belli oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların birkaçı adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Bu sınavlar arasından memur ve öğretmen olarak devlet kadrolarına atanmak isteyen adaylar KPSS sınav tarihlerini, İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen ve gelecek yıllarda hayatını idame ettirecek olan meslek için akademik eğitim almak isteyen öğrenciler YKS, Akademik kariyer hedefleyen adaylar ise ALES ve YDS sınavlarına ilişkin başvuru tarihleri ve sınavların yapılacağı tarihleri araştırmayı sürdürüyor. Peki KPSS, YKS, ALES, YDS sınav tarihleri ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

KPSS, YKS, ALES, YDS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı 2020 ÖSYM sınav takvimi

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihleri:

6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sınav sonuçları, 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS, YKS, ALES, YDS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı 2020 ÖSYM sınav takvimi

KPSS NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

KPSS, YKS, ALES, YDS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı 2020 ÖSYM sınav takvimi

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2020 ALES SINAV TARİHLERİ

2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak!

 

Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.
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