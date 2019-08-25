MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKullandığı traktörün altına kalarak can verdi
25.08.2019 - 19:13| İHA

Kullandığı traktörün altına kalarak can verdi

Zonguldak’ta kullandığı traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti

Kullandığı traktörün altına kalarak can verdi

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Soğanlı Yörük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte traktörü ile fındık toplamak için tarlaya giden 32 yaşındaki Barış Özcan, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Özcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Barış Özcan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Emine Bulut cinayetiyle ilgili sert sözlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir."
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir? 25 Ağustos ipucu sorusu

Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir? 25 Ağustos ipucu sorusu

Kullandığı traktörün altına kalarak can verdi

Kullandığı traktörün altına kalarak can verdi

Yine aynı dehşet! Düğündeki pankarta rağmen...

Yine aynı dehşet! Düğündeki pankarta rağmen...

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Sıradaki Haber