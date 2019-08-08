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08.08.2019 - 10:15| milliyet.com.tr / AA

Son dakika... Kurban bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Kurban Bayramı arifesinde (10 Ağustos) Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika... Kurban bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu"na göre, bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak.

Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında, bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı süresinde bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle;

Ankara'da 32-35,

İstanbul'da 30-33,

İzmir'de 36-39,

Trabzon'da 26-28,

Samsun'da 28-30

Erzurum'da 29-32,

Bursa ve Adana'da 35-37,

Antalya'da 37-40,

Diyarbakır'da 39-42 ve

Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin edilmektedir.

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