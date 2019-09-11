Küresel virüse karşı tatbikat

Sağlık Bakanlığı, nisan ayında Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak yayımlanan Pandemik İnfluenza (Virüs Salgını) İl Ulusal Hazırlık Planı kapsamında 2020 yılında salgın tatbikatı yapacak. Olası bir küresel virüs salgınına karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, planın yayımlanmasının ardından 81 il müdürlüğünden, “Virüs Salgını Hazırlık ve Faaliyet Planları”nı yapmalarını istedi.

Sağlık Bakanlığı, 2006 yılında yayımlanan Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı’nı 2009’da ortaya çıkan domuz gribi salgınından elde edilen tecrübeler ışığında, Dünya Sağlık Örgütü’nün süreçte yapmış olduğu düzenlemeleri ve önerilerini dikkate alarak güncelledi.

Yayılması azaltılacak

Ulusal Hazırlık Planı’na göre; gelecekte bir küresel virüs salgını ile karşılaşılırsa, tedavide kullanılan antiviral ilaçlar veya antiviral ilaç hammaddesi temin edilecek. Olası salgında virüs salgı aşısının henüz Türkiye’de bulunmadığı bir dönem olursa, enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri uygulanacak. Enfeksiyonun toplumda yayılması azaltılacak.

Böylece salgın yayılmadan önce enfekte olacak kişi sayısı ve salgın nedeniyle ortaya çıkacak vaka sayısı azaltılacak. Toplum virüsün bulaşma yolları, belirtileri, aşısı, korunma yolları ve tedavisi konularında bilgilendirilecek. Seyahatlerle ilgili öneriler ve önlemler, salgın bölgelerinden gelen insanların taranması, eğitim ve öğretime ara verilmesi ve insanların toplu halde bulundukları yerlerin (özellikle alışveriş merkezleri, metro, havaalanları ve uçaklar, toplu taşıma araçları gibi yoğun popülasyon içeren veya kapalı havalandırması olan yerler) kısıtlanması gündeme gelebilecek.



İzole edilecek

Virüsle temas eden kişiler izole edilecek. Virüs şüphelisi hastaların diğer hastalardan ayrıştırılmış izole ortamlarda muayene ve tedavileri yapılacak. Hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarının eldiven, maske, gözlük, dezenfektan vb. araçlarla enfekte olmaları ve enfekte etmeleri önlenecek. Kurumlarda hastalık nedeniyle devamsızlıklar ve iş gücü kayıpları değerlendirilecek. Hastalıktan etkilenen bölgedeki vatandaşların tamamının günde en az bir kez ateşleri ölçülecek. Bulaşma riskini azaltmak için ayrı girişi olan virüs poliklinikleri kurulacak. Toplu ulaşım araçları ve toplu yaşanılan yerlerdeki yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılacak.

Pandemi nedir?

İnfluenza (grip), aynı adı taşıyan virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel olarak vaka artışları ile seyreden virüs, zaman zaman küresel çapta görülen ve ‘pandemi’ olarak adlandırılan salgınlara da neden oluyor.

Engelli öğrenciler için bakanlığa tavsiye kararı

Engelli çocuklarının okulda ayrımcılığa maruz kaldığını belirten aileler, çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) buldu. İstanbul’da öğretmenlerin kendisine, “Engelli öğrenciler günde 1 saat okul gelse yeter. Bu çocuğu seneye getirin” gibi sözler sarf ettiğini belirten babanın şikayetini inceleyen KDK, aileyi haklı buldu. KDK, özel gereksinimli çocukların eğitimindeki görev ve sorumlulukların hatırlatılması amacıyla zihniyet dönüşümü sağlayıcı nitelikte hizmet içi eğitim verilmesi için MEB’e tavsiye kararı verdi.

Kaynaştırma sınıflarında eğitim gören engelli çocukların öğretmenleri ya da okul idarecileri tarafından ayrımcılığa maruz kaldığına ilişkin şikayetler üzerine KDK, konuyu incelemeye aldı. İstanbul’da fiziksel engelli oğlunun maruz kaldığı durumu KDK’ye anlatan baba, öğretmenin, “Engelli öğrenciler günde 1 saat okula gelse yeter. Bu çocuğu seneye getirin” dediğini, diğer velilerle birlikte çocuğunun okuldan alınması için kendisine baskı yapıldığını söyledi. Baba, oğlunun anayasal hakkı olan eğitim hakkının elinden alınmaya çalışıldığını belirterek, yardım istedi.

Şikâyeti inceleyen KDK, MEB’e tavsiye kararı verdi. Kararda, öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere karşı olumsuz tutum ve davranışlarının değiştirilmesini teminen bilgi eksikliğinin kapatılması, kapasite ve farkındalığın artırılması gerektiği ifade edildi. - AYKUT YILMAZ Ankara