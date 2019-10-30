30.10.2019 - 23:09 |
Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 2.son bölümde Orhan'ın davasında...
FOX TV'nin yeni dizilerinden biri olan Kurşun, 2. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede ilgi gören dizinin 2. bölümüne Zeynep'in ölümü damga vurdu. İşte şimdiden gözlerin çevrildiği Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı...
KURŞUN 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile ekrana gelen Kurşun dizisi ekrana gelen ilk bölümde adalet arayan bir savcı olan Orhan Atmaca ile Gazeteci Leyla arasında yaşanan olaylar konu alındı. Kurşun dizisi ilk bölümde Savcı Orhan Atmaca ilgilendiği bir davanın arkasında ne kadar güçlü isimlerin olduğuna tanık oldu. Yaşanan bu durum Savcı Orhan'ı korkutmaya yetmese de kardeşi Zeynep'in ölümü ile sonuçlandı.
Yaşanan bu durumdan haberi olan Leyla bu olayın ardından İstanbul'un boğası Nuri Kargı'nın olduğunu Orhan'a söyleyemez. Orhan ilgilendiği davaya ilişkin yeni bilgiler bulmaya devam eder.
KURŞUN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nusaybin'deki hain saldırıda yaralanmıştı.Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.