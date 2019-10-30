Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 2.son bölümde Orhan'ın davasında...

KURŞUN 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile ekrana gelen Kurşun dizisi ekrana gelen ilk bölümde adalet arayan bir savcı olan Orhan Atmaca ile Gazeteci Leyla arasında yaşanan olaylar konu alındı. Kurşun dizisi ilk bölümde Savcı Orhan Atmaca ilgilendiği bir davanın arkasında ne kadar güçlü isimlerin olduğuna tanık oldu. Yaşanan bu durum Savcı Orhan'ı korkutmaya yetmese de kardeşi Zeynep'in ölümü ile sonuçlandı.

Yaşanan bu durumdan haberi olan Leyla bu olayın ardından İstanbul'un boğası Nuri Kargı'nın olduğunu Orhan'a söyleyemez. Orhan ilgilendiği davaya ilişkin yeni bilgiler bulmaya devam eder.

KURŞUN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



