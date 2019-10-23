Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Diriliş Ertuğrul TRT 1'deydi Kuruluş Osman ise ATV'de yayınlanacak. Dizinin ilk tanıtımı geçen hafta yayınlandı. Bu gelişme seyircilerde heyecan yaratırken diziseverler projenin hangi tarihte ekrana geleceğini merak eder oldu.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın ne zaman yayınlanacağına dair kanal bir bilgi geçmedi. Yayınlanan fragmanda ise "yakında" ibaresi yer aldı. Dizinin kasım ayının ilk haftası yayınlanması bekleniyor.

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.