Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman için beklentiler gitgide artıyor. Hala net tarihi bilmeyenler "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?" sorusunu soruyor. Dizinin yayın tarihi araştırılırken bir yandan da performanslar merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın ne zaman yayınlanacağına dair kanal bir bilgi geçmedi. Yayınlanan fragmanda ise "yakında" ibaresi yer aldı. Dizinin kasım ayının üçüncü haftası yayınlanması bekleniyor.

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.