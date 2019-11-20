Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Osman bu akşam ilk bölümüyle seyirciye merhaba diyecek. Diriliş Ertuğrul'dan tanıdığımız Nurettin Sönmez dizide yine "Bamsı" karakterine hayat verecek. Şimdi ileyiciler tekrar anımasamak adına "Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez kimdir?" sorusunu yöneltiyor.

BAMSI BEYREK

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

Nurettin Söznmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2014-2018 – Diriliş Ertuğrul (Bamsı Beyrek) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan 2. Sezon (Ulvi) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Gaddar Ali) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Branko Brekoviç) (TV Dizisi)