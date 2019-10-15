'Kuzenim general' dedi, polisleri kandıramadı!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi'nde bir kişinin yaralı olarak özel bir hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Hastaneye giden ekipler, yaralının şüpheli ifadeleri üzerine kimlik sorgusunu yaptı. Bunun sonucunda şüphelinin 6 ayrı suçun yanında 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hüküm giyen ve Muğla Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen B.Ç. olduğu anlaşıldı.

Polisleri "Benim kuzenim İzmir'de general sizinle görüşeceğiz" diye tehdit edip, harekette bulunan B.Ç., güçlükle gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen B.Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.