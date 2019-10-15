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15.10.2019 - 14:52 | | DHA

'Kuzenim general' dedi, polisleri kandıramadı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaralı olarak götürüldüğü hastanede cezaevi firarisi olduğu belirlenen B.Ç. (26) polise, "Kuzenim general, sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti. Polisin gözaltına aldığı B.Ç. tutuklandı.

'Kuzenim general' dedi, polisleri kandıramadı!

 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi'nde bir kişinin yaralı olarak özel bir hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Hastaneye giden ekipler, yaralının şüpheli ifadeleri üzerine kimlik sorgusunu yaptı. Bunun sonucunda şüphelinin 6 ayrı suçun yanında 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hüküm giyen ve Muğla Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen B.Ç. olduğu anlaşıldı.

Polisleri "Benim kuzenim İzmir'de general sizinle görüşeceğiz" diye tehdit edip, harekette bulunan B.Ç., güçlükle gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen B.Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

Bakanlık duyurdu: 391 gözaltıİçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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