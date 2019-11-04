Kuzey Yıldızı 9. yeni bölüm fragmanı...

Kuzey Yıldızı 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde Nahide'nin ve Pembe'nin foyası ortaya çıkıyor. Kuzey ile Sefer deliye dönerken Sefer Yıldız ile Nahide'yi denize atıyor. İki aşık Kuzey ile Yıldız kayalarda buluşurken Kuzey, Yıldız'a aşık olduğunu söylüyor. Fakat Yıldız buna inanmak istemiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 8. Bölümünde; Kuzey, Yıldız’a âşık olmadığını bir kez daha dile getirmiş, bu sefer işi büyütmüş bunu resmen dağa taşa haykırmıştır. Ama tahmin etmediği bir şey vardır. Yıldız, öyle bir şey yapar ki, hayatında belki de ilk defa Kuzey’i bu kadar şaşırtmayı başarır. Kuzey’in hamlesi, tam anlamıyla ters tepmiştir. Birden kendini hedef tahtasında bulur. Yıldız’ın aklı, artık başına gelmiş, artık Kuzey’le olan ilişkisindeki dengeleri değiştirmiştir. Bunda tabi ki en yakınlarının payı büyüktür. Kadıoğulları, neredeyse ailecek bu uğurda seferber olmuşlardır. Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içindedir. Yıldız, bunun tadını çıkarır. Kuzey, bir yandan yabancısı olduğu bu denklemde kendine yer bulmaya çalışırken bir yandan belalısı kızlarıyla ve ablasıyla uğraşır. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey’i delirme noktasına getirir. Kuzey bunların hepsine alışmıştır bir şekilde ama Yıldız’ın yeni haline alışamamıştır. Bu durum bir yandan hoşuna gidiyor, bir yandan da ayarlarıyla oynuyordur. Tabi ki Ordu’nun kalpleri ayarlama enstitüsü devreye girer. Pembe’yle Nahide’nin öncülüğünde kırık kalpler sonunda birleştirilecektir. Ama onların bu uğraşı, kalplerde daha büyük bir kırgınlık mı yaratacak, yoksa onarılmasını sağlayacak mıdır?