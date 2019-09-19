Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzgun konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
STAR TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan 17. yeni bölümü ile bu akşam izleyecilerinin karşısına çıktı. Heyecan dolu bir bölüme sahne olan dizinin yeni bölümünde Dila ile Kuzgun arasındaki olaylar büyük heyecan yarattı. İşte gözlerin çevrildiği Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı ve Kuzgun'un konusu ile oyuncuları...
Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları Star TV ekranında yayınlanan Kuzgun dizisi yeni sezon ilk bölümde Dila ve Kuzgun arasında yaşanan aşk Dila'nın hamlesi ile sarsılıyor. Dila'nın Ferman ile evlilik kararı almasının ardından yatan nedeni araştıran Kuzgun, Dila'nın ağzından dökülen sözler ile bir kez daha şok oluyor. Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Star TV'de...
KUZGUN 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila’yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila’ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun’un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman’ın Dila’yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman’ın evine girmeye karar verir.
Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila’ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman’ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila’nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun’la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila’yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun’un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.
KUZGUN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KUZGUN KONUSU NEDİR?
İki kıdemli polis ve eski dostlar Yusuf ve Rıfat, bir operasyon esnasında yüklü bir miktar rüşvet teklifi alırlar. Yusuf bu teklifi sert bir dille reddederken Rıfat onunla aynı görüşte değildir fakat bunu dillendirmez. Yusuf operasyondan sonra kendisine kurulan bir kumpas ile tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat'tır.
Yusuf'un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu hayatlarının en acı ve trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun, ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin içine düşecektir.
Kuzgun'un sır gibi kayboluşu, Dila'yı derinden etkiler. Çocukluk aşkını kaybeden Dila, kalbinde asla iyileşmeyecek bir yara ile yaşamına devam eder. Aradan geçen yirmi yıl ile birlikte okumak için gittiği Londra'dan temelli olarak dönen Dila, çocukluk aşkı ile karşılaşacağından habersizdir. Korumalık yapan Kuzgun'a verilen bir görev, onu Dila ile karşı karşıya getirecektir. Nevşehir'den İstanbul'a uzanan bu karşılaşma sonrasında Kuzgun, sadece Dila'nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.
KUZGUN OYUNCU KADROSU!
Oyuncu Kadrosu:
Kuzgun: Barış Arduç
Dila: Burcu Biricik
Ferman: Onur Saylak
Neşe: Tülay Günal
Güneş: Nilperi Şahinkaya
Derviş: Settar Tanrıöğen
Meryem: Hatice Aslan
Rıfat: Levent Ülgen
Ali: Aytek Şayan
Kartal: Caner Şahin
Kumru: Ahsen Eroğlu
Şeref: Erdal Küçükkömürcü
Şermin: İpek Erdem
Seda: Derya Beşerler