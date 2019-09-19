Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzgun konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları Star TV ekranında yayınlanan Kuzgun dizisi yeni sezon ilk bölümde Dila ve Kuzgun arasında yaşanan aşk Dila'nın hamlesi ile sarsılıyor. Dila'nın Ferman ile evlilik kararı almasının ardından yatan nedeni araştıran Kuzgun, Dila'nın ağzından dökülen sözler ile bir kez daha şok oluyor. Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Star TV'de...

KUZGUN 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila’yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila’ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun’un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman’ın Dila’yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman’ın evine girmeye karar verir.

Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila’ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman’ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila’nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun’la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila’yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun’un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.

KUZGUN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN KONUSU NEDİR?

İki kıdemli polis ve eski dostlar Yusuf ve Rıfat, bir operasyon esnasında yüklü bir miktar rüşvet teklifi alırlar. Yusuf bu teklifi sert bir dille reddederken Rıfat onunla aynı görüşte değildir fakat bunu dillendirmez. Yusuf operasyondan sonra kendisine kurulan bir kumpas ile tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat'tır.

Yusuf'un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu hayatlarının en acı ve trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun, ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin içine düşecektir.

Kuzgun'un sır gibi kayboluşu, Dila'yı derinden etkiler. Çocukluk aşkını kaybeden Dila, kalbinde asla iyileşmeyecek bir yara ile yaşamına devam eder. Aradan geçen yirmi yıl ile birlikte okumak için gittiği Londra'dan temelli olarak dönen Dila, çocukluk aşkı ile karşılaşacağından habersizdir. Korumalık yapan Kuzgun'a verilen bir görev, onu Dila ile karşı karşıya getirecektir. Nevşehir'den İstanbul'a uzanan bu karşılaşma sonrasında Kuzgun, sadece Dila'nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.

KUZGUN OYUNCU KADROSU!

Oyuncu Kadrosu:

Kuzgun: Barış Arduç

Dila: Burcu Biricik

Ferman: Onur Saylak

Neşe: Tülay Günal

Güneş: Nilperi Şahinkaya

Derviş: Settar Tanrıöğen

Meryem: Hatice Aslan

Rıfat: Levent Ülgen

Ali: Aytek Şayan

Kartal: Caner Şahin

Kumru: Ahsen Eroğlu

Şeref: Erdal Küçükkömürcü

Şermin: İpek Erdem

Seda: Derya Beşerler