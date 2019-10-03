KYK borçları silinecek mi? Ne zaman silinecek?

KYK borcunu ödemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaşırken yakın dönemde önemli bir gelişme oldu. Konu Meclis gündemine taşınırken bu kritik gelişme sonrası vatandaşlar da "KYK borçları silinecek mi?" sorusunu sormaya başladı... İşte ayrıntılar...

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

TBMM’ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.

İŞSİZLER ERTELEYEBİLİR

Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.

1-BAŞVURULAR NEREYE?

Bu yıl KYK öğrenim kredisi başvurularının bu ay itibarıyla başlaması bekleniyor. Ön lisans, lisans, iki yıllık okullardan mezun olup dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıranlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kredi başvurusu yapabiliyor. Öğrenim kredisi müracaatları kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılıyor.

2-ÖDEME PLANI NASIL?

Öğrencinin borcunu, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde ödemesi gerekiyor. Geri ödeme başlangıç tarihi, borç miktarı ve aylık taksitler ‘kyk. gov.tr’ internet adresindeki ‘E-hizmetler’den ‘Öğrenim/ Katkı Kredisi Borç Sorgulama’ başlığına tıklanarak ‘TC kimlik numarasıyla’ öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de borç bilgilerine ulaşılabiliyor.

3-KİMLER SİLDİREBİLİR?

Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan ‘ hayatını çalışarak kazanamaz’ ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların veya vefat edenlerin borçları siliniyor.

4- NASIL ÖDENİYOR?

Borç ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil ediliyor. Taksitler Ziraat Bankası şubelerinden nakit veya Ziraat Bankası internet tahsil ekranından kredi kartıyla yapılabiliyor. Yani borçlar tüm kredi kartları ve banka kartları ile ‘https://kyk.ziraatbank.com. tr/’ adresinden de ödenebiliyor.

5-ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

Öğrencilerin, borçlarını kredi alımları sonlandığı tarihten iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. Borç kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen miktarlara, enflasyon artışının ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İki yıl sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin 3 katına çıkabiliyor.

6-YAPILANDIRMA HAKKI VAR MI?

Evet borçlar yapılandırılabiliyor. Başvurular Vergi Dairesi’nden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘gib. gov.tr’ internet adresinden ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

7-ERKEN ÖDEYENE İNDİRİM VAR MI?

Evet, borçların erken ödenmesi halinde indirim yapılıyor ama sadece kredi borcunun tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde indirim uygulanıyor. İndirim anaparaya değil, anaparaya eklenen enflasyon farkından doğan borca uygulanıyor. Ödeme başlangıç tarihinden önce borcu ilk yıl öderseniz yüzde 30; 2’nci yıl öderseniz yüzde 20 erken ödeme indirimi uygulanıyor.

8-ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Bu durumda gecikme faizi eklenmesinin yanı sıra ilk aşamada borçların bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ödenmediği takdirde borç Vergi Dairesi Müdürlüklerine devrediliyor. Devir işlemi sonrası borçların bankaya değil ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Yine ödenmemesi durumunda ise icra işlemi başlatılıyor.

9-ERTELENEBİLİYOR MU?

Birer yıllık süreyle borcu ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler ‘turkiye.gov.tr’den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam edilmesi gerekiyor.