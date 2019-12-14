KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK borçları silinecek mi? "Krediler ‘burs’a dönüşecek"

Üniversite hayatlarında devlet tarafından sağlanan maddi destekten yararlanan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca KYK kredilerinin faydasını gördü. Üniversiteden meazun olan ve iş hayatına başlayan veya başlamak üzere olan gençler merakla araştırıyor. KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borçları ne zaman silinecek? İşte KYK borçları hakkında son dakika gelişmeler haberimizde...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite mezunlarının KYK kredi borçlarının silinmesinin gündemlerinde olduğunu söyleyerek: Bu, bizim gündemimizde. Değerlendirmesini, bütçe müzakerelerinden sonra masaya getireceğiz. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı atacağız. Bursu her müracaat eden alıyor ama kredi farklı. Kredi, daha sonra ödemek kaydıyla alınıyor. Borcu olanların beklentilerini biliyorum. Bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman kredi olayı ya kalkacaktır; sadece burs verme noktasında gidecektir. dedi.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Alınan kredinin geri ödeme planındaki taksit sayısı/tutarları öğrenciler tarafından belirlenebilmekte midir?

Öğrenciler, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) ödemektedir.



İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ne zaman, nasıl ve nereye ödenebilir?

a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler; borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler; borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile “yurtkur.gsb.gov.tr” internet adresinde yer alan ‘E-Ödeme Bölümü’ ya da ‘Geri Ödeme Bölümü’nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.

Erken ödeme indirimi nedir?

Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerinden hesaplanır. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir.

Erken ödemelerde nasıl bir indirim söz konusudur?

Kurumumuzdan normal öğrenim süresince alınmış olan öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçların tamamı, öğrencilerin normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlardan % 30; ikinci yıl içinde ödenirse % 20 erken ödeme indirimi uygulanmaktadır.

Erken ödeme indiriminden nasıl faydalanılmaktadır?

Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular, ödeme yapmadan önce 444 1961 numaralı KYK KİM’den ( Kurumsal İletişim Merkezi) indirimli borç miktarını öğrenip T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinde adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını belirtmek suretiyle ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.