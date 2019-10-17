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17.10.2019 - 21:21 |

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 e Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin müjdeli haber geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2019 KYK burs ve kredi başvuruları gün itibariyle başladı. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte hem bu soruların yanıtları hem de başvuru tarihleri...

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 e Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Üniversiteye yeni başlayanlar ve ara sınıflar KYK burs ve kredi imkanından yararlanabilecek. Peki, KYK burs başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? e Devlet KYK başvuru ekranı ve dahası haberimizde...

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

16 Ekim itibariyle başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular e Devlet üzerinden alınacak. Güncellemeler son güne kadar yapılabilecek. KYK, öğrencileri başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2019 e Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı

ÖNCELİKLİ BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

"Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir."
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