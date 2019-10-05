KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuru tarihleri...

KYK burs ve kredi başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu yıl üniversitelere yerleşen binlerce genç şimdilerde KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarihleri araştırmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından son olarak yurt sonuçları açıklandı. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? Tarih belli oldu mu?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. KYK burs ve kredi başvurularının kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.