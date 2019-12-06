KYK ne zaman yatıyor? KYK taahhütname onayı sona erdi mi?

KYK burs ve kredisi hesaplara ne zaman yatıyor? Bu sene ilk kez burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler ilk iki taksidi aldılar. Peki, taahhütname onayı yapamayanlar ne yapacak?

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin en geç 08 Aralık Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden onaylanması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Taahhütname onayı gerçekleştirmeyen öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) burs/kredi için tekrar başvuruda bulunabilecek.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim, kasım, aralık, ocak ayları dahil olmak üzere ocak ayında dört aylık ödeme yapılacak. KYK ödemeleri öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında yapılır.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Ekim, kasım, aralık ayları için lisans öğrencilerine aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.000 lira, doktora öğrencilerine aylık 1.500 lira; ocak ayı için lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine 1.650 lira olmak üzere ocak ayında dört aylık ödeme yapılacak.