KYK ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte KYK burs ve kredi miktarları

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Peki KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

BURS VE KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.