KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yüz binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren KYK yurt başvuruları bilindiği üzere 19-26 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. Konaklama denilince akla ilk gelen kurum olan Kredi Yurtlar Kurumunda konaklayabilmek için başvuruda bulunan binlerce aday yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.

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