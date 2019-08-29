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29.08.2019 - 11:46

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 19-26 Ağustos tarihleri arasında alınan KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Peki KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yüz binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren KYK yurt başvuruları bilindiği üzere 19-26 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. Konaklama denilince akla ilk gelen kurum olan Kredi Yurtlar Kurumunda konaklayabilmek için başvuruda bulunan binlerce aday yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.

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Teminatı bile lüks araç fiyatındaGümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.
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