KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Burs başvuru tarihi belli oldu mu?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar şimdilerde burs başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. Konaklama denilinde akla ik gelen kurum olan KYK yurtları hem üniversitelere olan yakınlığı hem de devlet gözetiminde olması nedeniyle aileler tarafından ilk tercih olarak öne çıkıyor. Kredi Yurtlar Kurumunda farklı yurt türleri ve ücretleri yer alıyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı ücret tipleri uygulanmaktadır. KYK yurtlarında aylık yurt ücretleri 168 Türk Lirasından başlayıp standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama gelmezken Geçtiğimiz yıl içerisinde 3-10 Eylül tarihinde alınan KYK yurt başvurularının ardından sonuçlar iki gün gibi kısa bir süre içerisinde açıklanmıştı. KYK sonuçlarının Eylül ayının ilk haftası içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs başvuruları 2018 yılı içerisinde 15 Ekim tarihinde başlamış başvurular 21 Ekim'de sona ermişti. KYK burs başvurularının Ekim ayı ortasından itibaren alınması bekleniyor.