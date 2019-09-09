KYK yurt ek yerleştirme sonuçları belli oldu! 2019 KYK 2. yurt ek yerleştirme sorgulama

KYK yurt yerleştirme işlemleri devam ediyor. İlk yedek yerleştirmenin açıklanmasının ardından 2. yedek yerleştirme sonuçları da gün itibariyle duyuruldu. Peki KYK yurt sorgulama nasıl yapılır ve 3. yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak?

KYK İKİNCİ YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulacak.

YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURTLARA YERLEŞENLERDEN İSTENENLER

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.