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04.09.2019 - 12:42

KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman?

KYK yurt yerleştirme sonuçları geçen hafta perşembe günü açıklandı. Hiçbir yurda yerleşemeyen adaylar için yedek yurt yerleştirme süreci başlayacak. Peki, yedek yerleştirmeler ne zaman?

KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman?

 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları 29 Ağustos'ta açıklandı. DÜn ise kayıtlar sona erdi. Şimdi yurt yedek yerleştirmeler için geri sayım başladı. Adaylar tarihleri merak ederek "KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER 5, 9 VE 12 EYLÜL'DE

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KREDİ/BURS BAŞVURULARI DAHA SONRA ALINACAK

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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