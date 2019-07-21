LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında alınan Liseye Geçiş Sınavı başvuru işlemleri sonrasında, LGS 1 Haziran 2019 tarihinde uygulandı. LGS sınav sonuçları ise 24 Haziran 2019 günü adayların erişimine açıldı. LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında LGS tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yayımladığı LGS kılavuzunda yer alan o tarih...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.