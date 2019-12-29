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29.12.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Libya için tezkere tarihi öne çekiliyor

Libya’nın Türkiye’den resmen askeri destek istemesi ve bölgedeki gelişmeler üzerine, Ankara’da tezkere hazırlıkları hızlandı. Meclis’te 7 Ocak’tan sonraki bir tarihte ele alınması beklenen tezkerenin yarın (30 Aralık) TBMM Başkanlığı’na sunulabileceği ve Genel Kurul’daki görüşmelerin 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Libya için tezkere tarihi öne çekiliyor

AK Parti grup yönetimi, önceki gün milletvekillerine mesaj göndererek tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulabileceğini ve Genel Kurul’un 2 Ocak’ta olağanüstü toplanabileceğini bildirdi. Milletvekillerinden programlarını bu ihtimale göre yapmaları istenirken, tezkereye ilişkin kesin takvimin pazartesi netleşeceği öğrenildi.

Türkiye’nin askeri ve güvenlik iş birliği anlaşması imzaladığı UMH’ye süratle destek sağlanması kritik görülüyor. Libyalı bir yetkili, Türkiye’den resmi olarak askeri destek talebinde bulunduklarını açıkladı. Reuters’a konuşan yetkili, Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın, “Başkent Trablus’ta çatışmaların yoğunlaşması halinde Türkiye’den askeri destek isteyecekleri” yönündeki açıklamasının ardından, Türkiye’den resmen hava, kara ve deniz desteği istendiğini kaydetti. 

Sisi, Trump’ı aradı

Öte yandan Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye’nin karşısında yer alan Mısır’ın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Trump ve Sisi, Libya’da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı” ifadesi kullanıldı. Tüm bu gelişmeler, tezkere sürecini de hızlandırdı.

 

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