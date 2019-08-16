Liseliler, geleceği modelleyecek

“Yaşadığın Çevreyi Tasarla” konulu yarışmada öğrencilerden kent, mahalle, sokak ölçeğinde ele alacakları yaşadıkları çevrenin tasarımını kendi belirledikleri bir senaryo doğrultusunda geliştirmeleri isteniyor.

Tasarımlar yaratıcılık, orijinallik ve Sketchup programının özelliklerini verimli kullanmak kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Yarışmaya liselere kayıtlı tüm öğrenciler ve 2018-2019 yılında mezun olanlar bireysel olarak katılabilecek.

Birinciye 7500 TL, ikinciye 5000 TL, üçüncüye 2500 TL para ödülünün sunulacağı yarışmada ayrıca 10 öğrenciye mansiyon olarak 1000’er TL verilecek.