Nakil işlemleri ne zaman başlayacak? Lise nakil tercih başvuruları...

3-14 Nisan 2019 Tarihleri arasında alınan LGS başvuru işlemleri sonrasında, LGS sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde uygulandı. 1-12 Temmuz tarihleri arasında ise LGS tercih işlemleri tamamlandı. Sabırsızlıkla beklenilen LGS tercih sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Peki LGS nakil işlemleri hangi tarihte başlayacak?

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

29 Temmuz - 2 Ağustos 2019 Yerleştirmeye esas 1. Nakil tercih başvuruları alınacak. Sonuçlar ise 5 Ağustos 2019 günü duyurulacak.

5 - 8 Ağustos 2019 Yerleştirmeye esas 2. Nakil tercih başvuruları alınacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos 2019 günü duyurulacak.

Boş kalan kontenjanlara ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvuru işlemleri,

http://www.meb.gov.tr/

https://e-okul.meb.gov.tr/

adresleri üzerinden alınacak.