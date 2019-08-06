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06.08.2019 - 17:12| DHA

Lüks otomobil TIR'a çarptı!

Osmaniye'de önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Barış Ay (25) olay yerinde, yanındaki yolcu Mustafa Akkoç (26) ise kaldırıldığı hastanede öldü.

Lüks otomobil TIR'a çarptı!

Kaza, Osmaniye- Gaziantep E90 otoyolu Bahçe ilçesinde meydana geldi. Osmaniye'den Bahçe yönüne giden Murat Akkoç idaresindeki 42 FIS 95 plakalı otomobil, Fettah Y. yönetimindeki 27 ABY 428 plakalı TIR'a arkadan çaptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Lüks otomobil TIRa çarptı

Araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitiren Barış Ay'ın cenazesi, olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak morga götürüldü.

Yaralı olarak kurtarılan Mustafa Akkoç ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

 

 

Denizli'de trafik kazasıDenizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.
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