Maarif Vakfı’nın okul sayısı 317’ye ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dışında Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip bir kuruluş olarak 2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı’nın 3 yılda geldiği aşamayla ilgili bilgi vermek amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın bugün itibariyle 41 ülkede 317 okul, 4 eğitim merkezi, 1 üniversite ve 42 yurduyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı’nın 100 ülkede sayısı 700’ü aşan FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarından 18 ülkede 219’unu devraldığını kaydeden Akgün, bu okulların dışında, stratejik öncelik arz eden bazı bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 92 yeni okulun açıldığını belirtti. Okullarda 36 bin 282 öğrencinin öğrenim gördüğünün altını çizen Akgün, 414’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 5 bin 554 personelin yurt dışında istihdam edildiğine dikkat çekti.

896 milyon TL harcandı

Vakfın bütçesinin 2016 yılı için 90 milyon TL, 2017 için 242 milyon TL, 2018 için 351 milyon TL, 2019 için 541 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar 133 milyon TL olduğunu söyleyen Akgün, harcanan rakamın 896 milyon TL olduğunu kaydetti. Vakfın okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaygın eğitim amaçlı kurs, etüt merkezi ve kültür merkezleri gibi eğitim faaliyetleri bulunduğunu dile getiren Akgün, ayrıca eğitim programı ve içerikleri geliştirildiğini, Ar-Ge çalışmaları yapıldığını, yayın hazırlandığını, kütüphane, laboratuvar, sanat ve spor tesisleri kurulduğunu, burs ve barınmada öğrencilere destek olunduğunu vurguladı.

Okullarda öğrencilere öncelikle kendi ülkelerinin ana dilini, Türkçeyi ve küresel dillerden birini en iyi şekilde öğrettiklerini belirten Akgün, öğrencilerin STEAM yaklaşımıyla disiplinlerarası bir eğitim aldıklarını, ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, robotik-kodlama, akıl ve zekâ oyunları gibi alanlarda da eğitim aldıklarını vurguladı.

Akgün, ülke köşesi çalışmalarında, Türkiye’nin ve eğitim faaliyeti yapılan ülkenin temel özellikleri, milli marşları, başkentleri, kısa tarihçeleri ve Cumhurbaşkanları ile ilgili bilgilerin öğrencilerin dikkatine sunulduğunu ifade etti.

2023’e kadar 193 ülkenin yarısında eğitim öğretim alanında var olmayı hedeflediklerini söyleyen Akgün, vakfın Malezya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore’de, Avrupa’da Belçika, Hollanda, Sırbistan ve İsviçre’de, Amerika kıtasında ABD ve Kanada’da, Asya’da Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan Türkmenistan ve Kazakistan’da okul, etüt merkezi ve yurt faaliyetlerine öncelik vereceklerine dikkat çekti.

Öğretmen alımları sürüyor

Vakfın internet sitesi üzerinden görev süresi 2 yıl olmak üzere öğretmen alımları için ilana çıktıklarını belirten Birol Akgün, şu anda Türkçe ve Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı için başvuru aldıklarını söyledi. Yeni mezun ve genç işsiz öğretmen adaylarını bu programa dahil edip yetiştirerek, 50 personeli gelecek eğitim öğretim yılına hazırlayacaklarını vurgulayan Akgün, ilanın 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne kadar askıda kalacağını belirtti.