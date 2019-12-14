Madalya gururu

Uluslararası Genç Bilim Olimpiyatları bu yıl 3-12 Aralık tarihleri arasında Katar’da yapıldı. 72 ülkenin katıldığı olimpiyat, temel bilimlerde dahi ve özel yetenekli çocukların fen ve matematik eğitimini geliştirmek, uluslararası iş birliktelikleri oluşturmak ve bilim insanı olmalarını teşvik etmek için düzenleniyor. Olimpiyatta fizik, kimya ve biyolojide Türkiye’yi ilk kez temsil eden ekipte, ortaokul öğrencileri Arda Ege Erdoğan, Barbaros Bolat, Mehmet Can Baştemir, Bilge Ceyda Uzun, Anıl Deniz Yılmaz ve Burak Furkan Martin yer aldı.

Türk ekip, turnuvada üçüncü olup bronz madalya aldı. Öğrencilerin gösterdiği başarının çok önemli olduğunu belirten Olimpiyat Koordinatörü Prof. Dr. Leyla Açık, Milliyet’e şunları söyledi:

“Tüm çocuklarımızın madalya alması bizi sevindirdi. Öğrencilerimiz ülkemizi başarıyla temsil etti. Yarışmada, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında çoktan seçmeli, teorik ve deney sınavları yapıldı. Doç. Dr. Uğur Bozkaya ve Dr. Hacı Ahmet Yıldırım’ın liderliğinde 3 hafta eğitim yaptırdık. Çok kısa süreli eğitim sonrası yarışmaya gittik.”

Şimdi hedefleri altın madalya

Öğrenciler, olimpiyattaki başarılarıyla ilgili şunları söyledi:

Barbaros Bolat: “İki teorik, bir pratik sınavda yarıştık. Gümüş madalyayı iki puanla kaçırdığım için üzülsem de kısa süre çalışıp, altı bronz madalyayla dönmek gurur verici. Türkiye’yi bilim alanında temsil edebilmek büyük mutluluk. Ülkemizi bilim alanında temsil etmeye devam edeceğim.”

Arda Ege Erdoğan (14): “Bayrağımızı dalgalandırmak beni çok duygulandırdı. Diğer ülkelere göre az kamp yapmamıza rağmen altı bronz madalya alabilmek önemli bir başarı. Hocalarımıza ve TÜBİTAK’a teşekkür ederim.”

Anıl Deniz Yılmaz (15): “Ülkemi böyle bir organizasyonda temsil etmek ve bronz madalya ile dönmek çok güzel. Gelecekte biyoloji alanında çalışmalar yapmak istiyorum.”

Bilge Ceyda Uzun: “IJSO milli takımına seçildiğimi öğrendiğimde ülkemizi temsil edeceğim için çok sevinmiştim. Ülkemizin ilk defa katıldığı bu yarışmada bronz madalya alarak ilk günkü sevincimi yeniden yaşıyorum. İleride ICHO’da altın madalya almayı ve kimya alanındaki çalışmalarımı sürdürmeyi hedefliyorum.”

Mehmet Can Baştemir (13): “Gelecekte daha da güzel uluslararası başarılar elde etmek için çok çalışacağım. Hocalarımız bize çok emek verdi, biz de çok çalıştık, yorulduk ama madalya alınca tüm yorgunluğumuz geçti.”

Burak Furkan Martin (15): “72 ülkenin yer aldığı ve Türkiye’nin ilk kez katıldığı Genç Bilim Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ettiğim için mutluyum. Yarışmaya fizik, kimya, biyoloji alanlarında teorik ve pratik sınavla katıldık. Süreç zor ve yorucuydu ama değdi, çünkü yurda madalya ile döndük.“