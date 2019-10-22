MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMalatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
22.10.2019 - 17:14 |

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da polisin tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 254 sikke ile 4 tabanca, 2 tüfek ve 24 litre boğma rakı ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde isimleri açıklanmayan şüphelilerin adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 254 sikke ile 4 tabanca, 2 tüfek ve 24 litre boğma rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandıKayseri'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TRT World Forum’da 'Kaşıkçı Cinayeti' konuşuldu

TRT World Forum’da 'Kaşıkçı Cinayeti' konuşuldu

Adana'daki FETÖ/PDY davasına devam edildi

Adana'daki FETÖ/PDY davasına devam edildi

Avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan katip tutuklandı

Avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan katip tutuklandı

ByLock'cu 5 kişi tutuklandı!

ByLock'cu 5 kişi tutuklandı!

Sıradaki Haber