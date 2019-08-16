‘Manevi yardım’a müebbet ve 16 yıl

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde 2018’de okul servisçilerinin hesaplaşması olayında mahkeme karar verdi. Mahkeme, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı’yı öldüren sanık Feyyaz Elik’in firari olmasından dolayı dosyasını ayırdı.

Olay sırasında sanık Feyyaz Elik’in yanında telefonda konuşan dayısı Recep Sungun, “manevi yardım”da bulunduğu gerekçesiyle müebbet ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ölenlerin yerini haber verdiği iddia edilen Feyyaz Elik’in anne ve babası ise beraat etti.

Hastanede öldürdü

2017 yılında Cüneyt Elik’in öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken tahliye olan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı, bir hafta sonra tedavi için gittikleri hastanede Elik’in kardeşi Feyyaz Elik tarafından öldürülmüştü. Elik olay yerinden kaçarken o sırada yanında telefonda

konuşan dayısı Recep Sungur tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede olay sırasında Feyyaz Elik’in eşinin aynı hastanede doğum yapması nedeniyle Elik’in anne ve babasının da o sırada hastanede oldukları ve öldürülenlerin yerini haber verdikleri belirtilmişti.

Müebbet hapis cezası

Yargılama sonunda Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Kararda, sanık Feyyaz Elik’in dosyasının ayrılmasına ve hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verildi. Mahkeme sanık Recep Sungun’u, Ramazan Sarı’yı haksız tahrik altında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 16 yıl 8 ay, Suzan Sandıkçı Sarı’ya karşı “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.