Mardin'de şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Mardin Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Muhammet Önek yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan Önek, Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Önek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarışmayarak, şehit oldu. Şehit Önek'in acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Önek'in şehit olduğu haberi, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lutfi Kotan ve askeri yetkililer tarafından amcası Kazım Önek'e verildi. Acı haber üzerine ailenin yakınları ve komşular, taziyeye gelirken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek'in, oğullarının yaralı olduğu haberini alınca Mardin'e gittikleri öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen şehit Uzman Çavuş Muhammet Önek'in cenazesinin, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Nurdağı'nda toprağa verileceği öğrenildi.