Marmara’yı salladı

- Kocaeli’de okullardaki öğrenciler, öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. Daha sonra okullara gelen velilere, çocukları teslim edildi. Öğrenciler kitap ve kıyafetleri okulda bıraktı. Öğrencilerden Ecrin Kahraman ağlayarak deprem anını anlattı.

- Edirne Saraçlar Caddesi’nde üzerinde bir binanın 3. katında iş yeri bulunan inen Funda Uyar, “Sarsıntı nedeniyle avizeler sallandı. Oturduğumuz masa ve sandalyenin de sallandığını hissettik çok korktuk” dedi.

- Yalova’da tüm okullara deprem nedeniyle 1 gün ara verildi. Baygınlık geçiren 11 kişinin de hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

- Bursa’da eğitime 1 gün ara verilirken İnegöl ilçesinde fenalaşan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

- Sakarya’da telefon hatları kesilirken, yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar paniğe kapıldı. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi.

- Manisa’nın Demirci ilçesinde de hissedilen depremde vatandaşlar korku içerisinde sokaklara çıktı.