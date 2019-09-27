MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMarmara’yı salladı
27.09.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

Marmara’yı salladı

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde de hissedildi. Vatandaşlar iş yerleri, okul ve evlerinden panikle çıkarken can ve mal kaybı yaşanmadı. Birçok kişi telefonla yakınlarını ararken iletişimde aksamalar yaşandı.

Marmara’yı salladı

 

- Kocaeli’de okullardaki öğrenciler, öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. Daha sonra okullara gelen velilere, çocukları teslim edildi. Öğrenciler kitap ve kıyafetleri okulda bıraktı. Öğrencilerden Ecrin Kahraman ağlayarak deprem anını anlattı.
- Edirne Saraçlar Caddesi’nde üzerinde bir binanın 3. katında iş yeri bulunan inen Funda Uyar, “Sarsıntı nedeniyle avizeler sallandı. Oturduğumuz masa ve sandalyenin de sallandığını hissettik çok korktuk” dedi.
- Yalova’da tüm okullara deprem nedeniyle 1 gün ara verildi. Baygınlık geçiren 11 kişinin de hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
- Bursa’da eğitime 1 gün ara verilirken İnegöl ilçesinde fenalaşan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
- Sakarya’da telefon hatları kesilirken, yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar paniğe kapıldı. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi.
- Manisa’nın Demirci ilçesinde de hissedilen depremde vatandaşlar korku içerisinde sokaklara çıktı.

Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Sıradaki Haber