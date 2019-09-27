Marmara’yı salladı
Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde de hissedildi. Vatandaşlar iş yerleri, okul ve evlerinden panikle çıkarken can ve mal kaybı yaşanmadı. Birçok kişi telefonla yakınlarını ararken iletişimde aksamalar yaşandı.
- Kocaeli’de okullardaki öğrenciler, öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. Daha sonra okullara gelen velilere, çocukları teslim edildi. Öğrenciler kitap ve kıyafetleri okulda bıraktı. Öğrencilerden Ecrin Kahraman ağlayarak deprem anını anlattı.
- Edirne Saraçlar Caddesi’nde üzerinde bir binanın 3. katında iş yeri bulunan inen Funda Uyar, “Sarsıntı nedeniyle avizeler sallandı. Oturduğumuz masa ve sandalyenin de sallandığını hissettik çok korktuk” dedi.
- Yalova’da tüm okullara deprem nedeniyle 1 gün ara verildi. Baygınlık geçiren 11 kişinin de hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
- Bursa’da eğitime 1 gün ara verilirken İnegöl ilçesinde fenalaşan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
- Sakarya’da telefon hatları kesilirken, yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar paniğe kapıldı. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi.
- Manisa’nın Demirci ilçesinde de hissedilen depremde vatandaşlar korku içerisinde sokaklara çıktı.