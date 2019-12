MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide kimdir? Kaç yaşında? Güzide Mertcan kiminle evli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'MasterChef Türkiye'de son 3 isim arasına kalan ve 7 milyon değerindeki villasıyla gündemden düşmeyen Güzide Mertcan, yarı finalde elendi. O anlarda hakkındaki eleştiriler için gözyaşları döken Güzide, Instagram hesabından da adeta ateş püskürdü. Heyecan dolu final haftasıyla ekranlara gelen 'MasterChef' yarışmasında Güzide'nin yaptığı yemekler ve şeflerin ona verdiği puanlar çok eleştirilmiş.

Birçok kişi yarışmada haksızlık yapıldığını düşündüğünü dile getirmişti. Ancak Cemre ve Alican'la son üçe kalan Güzide, 28 Aralık akşamı yayınlanan yarı final gecesinde elendi.



Hakkındaki eleştirilere çok üzüldüğünü gözyaşları içinde dile getiren Güzide Mertcan, ardından sosyal medyadan yayınladığı mesajla hakkındaki eleştirilere isyan etti.

Sosyal medya hesabından Nur Suresi 15. ayeti paylaşan Güzide Mertcan şunları söyledi:

'BU LİNÇ KAMPANYASINA DESTEK OLANLARA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!'

"Aylardır bana ve aileme yapılmayan saldırı atılmayan iftira kalmadı. Her gün başka bir haberle uyandım, koca koca haber sitelerinde çıkan. Bakın sadece son birkaç haftadan bahsetmiyorum. Güzide'nin evi, Güzide'nin işi, Güzide'nin eşi diye, aylardır ilmek ilmek işlendi üzerimdeki iftira örgüsü. Çamur at izi kalsın mantığıyla birileri ağızları sulana sulana her gün bir şeyler paylaştı hakkımda."

MASTERCHEF TÜRKİYE GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan, 31 yaşında. Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraşıyor.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ KİM?

Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesi.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.