MasterChef'te kim elendi? Kim gitti?

MasterChef'in 2. haftasında dünkü bölümde eleme vardı. İlk dokunulmazlığı Mustafa alıp Nalan'ı yazdı. İkinci dokunulmazlık oyununda ise Batuhan seçildi ve Orhan'ı seçti. Takım Eda ve Ekin'i ise eleme adayı olarak belirledi.

Ekin, Eda, Nalan ve Orhan kendilerine verilen yemeği yaptılar. Ekin diğer isimlerin önüne geçince elenmekten kurtuldu. Şefler; Eda, Nalan ve Orhan'dan Nalan'ı seçtiler. Böylece Nalan yarışmaya veda etti.

NALAN TOPRAK KİMDİR?

14 temmuz 1988 İstanbul Kadiköy doğumlu. Okul yılları cok başarılı geçti hatta bu yüzden 6. sınıfta okul birinciliğinden dolayı ödül olarak 2 haftalık Danimarka tatili kazandı. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde tamamladı. Ama ilgi alanlarından en önemlisi olan yemek yapma isteği onu yemek pişirmeye itti. Sonra TV8'de başlayan Yemekteyiz yarışması, yarışma arzusu uyandırınca kendini başvuru yaparken buldu. 1 yıl içerisinde best of'da dahil 2 kere Yemekteyiz yarışmasında yarışmasının ardından bu işin kaderi olduğunu düşünerek MasterChef Türkiye yarışmasına başvurdu.