MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, 29. yeni bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu ardından ise takım oyunu oynandı. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu ve takım oyununu hangi takım kazandı?



TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?



MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Suna kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Suna Kırmızı Takım kaptanını ise Ekin olarak seçti.



Mavi Takım kaptanı Suna: Yasin, Yekaterina, Mustafa, Güzide, Eda, Batuhan,



Kırmızı Takım kaptanı Ekin: F.Batuhan, Alican, Açelya, Kıvanç, Rıfat, Cemre.



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin bu haftaki takım oyununda yarışmacılar; 1 adet doğum günü pastası yaptı.Yapılan pastaların ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamalarla kazanan Mavi takım oldu.



MASTERCHEF 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...





