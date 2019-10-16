16.10.2019 - 15:04 |
MEB ilk ara tatil tarihini duyurdu: Kasım ayının...
Ara tatil ne zaman? sorusu artış göstermeye başladı. Ekim ayının ortasında en çok merak edilen konulardan biri ilk ara tatilin ne zaman yaşanacağı oldu. Kasım ayında yaşanacak olan ilk ara tatil, Kasım ayının kaçında başlayacak? Ne zaman sona erecek? İşte ilk ara tatil hakkında merak edilenler...
Ara tatil ne zaman sorusunun cevabına ulaşanlar, ara tatil kaç gün sürecek sorusuyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilk ara tatil tarihini belirledi. Milyonlarca öğrenci ara tatil tarihini öğrenmek için arayışa koyuldu.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Kasım ayında yaşanacak olan ilk ara tatil, Kasım ayının 17'sinde başlayarak, 22 Kasım tarihinde sona erecek.
ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam dokuz gün sürecek.