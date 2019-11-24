Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu biyografisi

Mehmet Ali Nuroğlu eğitim hayatına ODTÜ'de Felsefe okuyarak başladı. Üç yıl boyunca bu bölüme devam eden oyuncu bu bölümü bırakarak Hacettepe Tiyatro bölümüne girdi. Öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüğünün oyunlarında sahne alan Mehmet Ali Nuroğlu tam da o sıralarda Semih Sergen'in asistanlığını yaptı. Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak üzere İstanbul'a gelen oyuncu dizide Devrimci Mehmet karakterine hayat verdi. Daha sonra Zincirbozan adlı dizide Ülkücü bir gence hayat veren yakışıklı oyuncu içinde yer aldığı bu projelerin ardından birçok dizi ve filmde rol almaya başladı. Son olarak ATV ekranında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat Sayar karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, Star TV ekranında yayınlanmaya başlayacak olan Güvercin dizisinde Kenan karakterine hayat verecek.

Televizyon

Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)

Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet

Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat

Vurgun (2008) - Tayfun

Ayrılık (2009) - Spartak

Ömre Bedel (2009) - Erdem

Uçurum (2012) - Adem

Tatar Ramazan (2013)

Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar

Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)

Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar

Güvercin (2019-) - Kenan

Sinema

Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup

Umut Adası (2006) - Çetin

Peri Tozu (2007) - Cem

Zincirbozan (2007) - Mehmet

Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih

Nokta (2008) - Ahmet

Sonsuz (2009) - Remzi

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora

Kusursuzlar (2013) - Ferit

Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur

Rüya (2016) - Yaren