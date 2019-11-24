Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu biyografisi
Mehmet Ali Nuroğlu 7 Eylül 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. ODTÜ'de Felsefe Bölümünde 3 yıl eğitim aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girerek devam eden Mehmet Ali Nuroğlu, okuluna devam ettiği yıllarda Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüğünün sahnelediği oyunlarda rol almaya başladı. Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat Sayar karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde Güvercin dizisinde Kenan karakterine hayat verecek. İşte Mehmet Ali Nuroğlu hakkıında merak edilenler...
Mehmet Ali Nuroğlu eğitim hayatına ODTÜ'de Felsefe okuyarak başladı. Üç yıl boyunca bu bölüme devam eden oyuncu bu bölümü bırakarak Hacettepe Tiyatro bölümüne girdi. Öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüğünün oyunlarında sahne alan Mehmet Ali Nuroğlu tam da o sıralarda Semih Sergen'in asistanlığını yaptı. Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak üzere İstanbul'a gelen oyuncu dizide Devrimci Mehmet karakterine hayat verdi. Daha sonra Zincirbozan adlı dizide Ülkücü bir gence hayat veren yakışıklı oyuncu içinde yer aldığı bu projelerin ardından birçok dizi ve filmde rol almaya başladı. Son olarak ATV ekranında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat Sayar karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, Star TV ekranında yayınlanmaya başlayacak olan Güvercin dizisinde Kenan karakterine hayat verecek.
Televizyon
Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)
Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet
Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat
Vurgun (2008) - Tayfun
Ayrılık (2009) - Spartak
Ömre Bedel (2009) - Erdem
Uçurum (2012) - Adem
Tatar Ramazan (2013)
Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar
Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)
Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar
Güvercin (2019-) - Kenan
Sinema
Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup
Umut Adası (2006) - Çetin
Peri Tozu (2007) - Cem
Zincirbozan (2007) - Mehmet
Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih
Nokta (2008) - Ahmet
Sonsuz (2009) - Remzi
Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora
Kusursuzlar (2013) - Ferit
Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur
Rüya (2016) - Yaren